Збираємо дитину до школи: як все встигнути та нічого не забути

Літо добігає кінця, вже зовсім скоро новий шкільний рік. Багато батьків ризикують купувати речі в Інтернеті, інші не довіряють яскравим малюнкам та вимушені годинами бігати по місту у пошуку якісних речей. А якщо поєднати Інтернет та офлайн-шопінг? Із довідковим порталом List.in.ua це цілком можливе!

Всі магазини та сервіси Тернополя в одному місті

Колись головною книгою у будинку була телефонна: там можна було знайти контакти лікарень, крамниць, ательє та кінотеатрів. Сьогодні ми все шукаємо за допомогою Google. Але скільки разів вже помічали, що знайти контакт маленького кафе або майстерні у безмежному просторі дуже важко, бо перші сторінки зайняті великими маркетплейсами із незрозумілою мішаниною інформації.

Автори проекту вирішили зібрати на одному онлайн-майданчику максимум корисної інформації для місцевих мешканців 17 міст України, від Ужгорода до Дніпра. Є актуальні довідки про цікаві події, вистави, екскурсії, послуги та товари. На щастя, підприємці Тернополя мають своє представництво в цьому онлайн-довіднику.

Як знайти дитячі речі на List.in.ua

Портал надає можливість пошуку інформації за напрямком діяльності підприємства, товаром або послугою. Є можливість звузити коло пошуку за районом або вулицею. Велика допомога матусям – інтерактивна мапа міста із позначеними місцями продажу товару. Потрібні канцелярські товари або дитячі іграшки у Тернополі? Переглядаємо перелік та обираємо на мапі найближчі крамниці.

Портал має повну інформацію про продаж всього, що потрібно до школи:

шкільні та спортивні одяг та взуття, у тому числі ортопедичне;

канцелярські товари, книжки та підручники;

рюкзаки та стильні шкільні сумки;

дитячі іграшки та розважально-навчальні конструктори;

салони краси для стильного вигляду;

квіти вчителям, цукерки однокласникам та торти першокласникам.

Кожна крамниця, бутик та салон має свою веб-сторінку із вітриною товарів та максимумом корисної інформації для покупців: адреса, профіль діяльності, контакти, часи роботи, електронна адреса та адреса веб-сайту. Карта допоможе зорієнтуватися у найкращому засобі доїхати до закладу.