Лікарка з Тернопільщини щодня їде до своєї роботи 40 кілометрів

Анна Яценко завідує інфекційним відділом Козівської центральної районної лікарні. На роботу вона щодня їздить із Тернополя до Козови – це 40 кілометрів в один бік. Нині лікує хворих на COVID-19.

За словами Анни Яценко, одразу після навчання вона отримала роботу в Скалаті.

“Я тільки закінчила інтернатуру. Після інтернатури дають місяць відпустки. Я навіть не думала, що потраплю в лікарню і буду працювати з такими людьми”.

У її відділенні працює 12 осіб – досі лиш двоє не інфікувалися коронавірусом.

“Я боялася того, щоби я не захворіла і когось здорового не заразила”.

В інфекційному є 10 палат, для хворих на COVID – 20 ліжок.

“Держава дала додаткові кошти на кисень. Провели додаткові точки і з кисневими точками проблем нема. Також є кисневі концентратори в необхідній кількості”.

Лікарка пригадує жінку, яка перебувала тут понад місяць.

“Вона спочатку один раз потрапила в реанімацію. Вже ставало, ніби, краще і ми її забрали собі назад. Думали, що все вже буде добре. І тут через тиждень вона вдруге потрапляє в реанімацію. Вона потім таки одужала і виписалася, пообіцявши нам спекти торт. Щоправда, торт вона не пекла, але спекла нам усім піцу”.

Суспільне Тернопіль Інфекційне відділення Козівської ЦРЛ

Попри напружену роботу Анна має час на свої хобі.

“Люблю читати. Цього року мені подарували гітару. Я вчуся грати на ній. І мені подобається моя робота. Це не так, що щодня йдеш і не маєш настрою, бо тобі не подобається те, що ти робиш. Мені подобається. І особливо мені подобається, коли люди йдуть додому”, – каже лікарка.

На свята Анна Яценко просить залишатися вдома.

“Якомога менше подорожуйте. Залишайтеся вдома. Адже ваше здоров’я, здоров’я ваших рідних і близьких – це найважливіше, що є в даний момент”.

Суспільне Тернопіль

У Козівській лікарні Яценко працює з вересня.

“Я прокидаюся в 6-й ранку. На 7-му годину автобус в Козову і о 8-й годині розпочинається робочий день”.

Лікарка погодилася на такий ритм і графік, бо її запросили очолити відділ.

“Там я просто була лікарем стаціонару, а тут таки заввідділу – нові обов’язки, повністю новий колектив, більший удвічі”, – розповіла Анна Яценко.