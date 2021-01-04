Лікарка з Тернопільщини щодня їде до своєї роботи 40 кілометрів
Анна Яценко завідує інфекційним відділом Козівської центральної районної лікарні. На роботу вона щодня їздить із Тернополя до Козови – це 40 кілометрів в один бік. Нині лікує хворих на COVID-19.
За словами Анни Яценко, одразу після навчання вона отримала роботу в Скалаті.
“Я тільки закінчила інтернатуру. Після інтернатури дають місяць відпустки. Я навіть не думала, що потраплю в лікарню і буду працювати з такими людьми”.
У її відділенні працює 12 осіб – досі лиш двоє не інфікувалися коронавірусом.
“Я боялася того, щоби я не захворіла і когось здорового не заразила”.
В інфекційному є 10 палат, для хворих на COVID – 20 ліжок.
“Держава дала додаткові кошти на кисень. Провели додаткові точки і з кисневими точками проблем нема. Також є кисневі концентратори в необхідній кількості”.
Лікарка пригадує жінку, яка перебувала тут понад місяць.
“Вона спочатку один раз потрапила в реанімацію. Вже ставало, ніби, краще і ми її забрали собі назад. Думали, що все вже буде добре. І тут через тиждень вона вдруге потрапляє в реанімацію. Вона потім таки одужала і виписалася, пообіцявши нам спекти торт. Щоправда, торт вона не пекла, але спекла нам усім піцу”.
Попри напружену роботу Анна має час на свої хобі.
“Люблю читати. Цього року мені подарували гітару. Я вчуся грати на ній. І мені подобається моя робота. Це не так, що щодня йдеш і не маєш настрою, бо тобі не подобається те, що ти робиш. Мені подобається. І особливо мені подобається, коли люди йдуть додому”, – каже лікарка.
На свята Анна Яценко просить залишатися вдома.
“Якомога менше подорожуйте. Залишайтеся вдома. Адже ваше здоров’я, здоров’я ваших рідних і близьких – це найважливіше, що є в даний момент”.
У Козівській лікарні Яценко працює з вересня.
“Я прокидаюся в 6-й ранку. На 7-му годину автобус в Козову і о 8-й годині розпочинається робочий день”.
Лікарка погодилася на такий ритм і графік, бо її запросили очолити відділ.
“Там я просто була лікарем стаціонару, а тут таки заввідділу – нові обов’язки, повністю новий колектив, більший удвічі”, – розповіла Анна Яценко.