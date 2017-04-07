Блага вість для Барни від “Автомайдану”:

Відповідь народному депутатові Oleg Barna.

Шановний народний обранцю! Ми, «так звані громадські активісти-антикорупціонери», не будемо нагадувати Вам претензії ВО «Автомайдан» до НАЗК. З ними ви можете ознайомитися тут goo.gl/Li4dX4.

Однак вважаємо за потрібне відповісти на Ваші вимоги «бути просто мужиками, а не колгоспними радіоточками, що поширюють галас якигось переселених зас.анців, валютних грандоїдів чи оббріхувати когось заради піару». (Із усіма звинуваченнями можна ознайомитися тут goo.gl/Cf4suz)

Ми не намагаємось зняти із себе відповідальність за обрання керівного складу НАЗК чи НАБУ, то ж просимо не робити цього і Вас. Найлегше – перекласти відповідальність на плечі громадських активістів (при цьому охрестити їх «так званими») і не визнавати власних помилок.

Ми не збираємося приховувати своїх е-декларацій. Якщо Вас, пане депутате, турбують наші прибутки, то відповімо: так, ми працюємо на ґрантах країн-донорів, з яких сплачуємо податки у державний бюджет України і регулярно про них звітуємо як ґрантодавцям, так і в деклараціях. Найближчим часом без жодного остраху подамо й електронні.

Якщо ж Вас болить наша вірність ідеалам Революції Гідності, вважаємо за потрібне нагадати, що свого часу стояли на Майдані поруч із Вами і не могли припустити, що тепер опинимося по різні боки барикад. Нагадаємо також про те, що представники «Автомайдану», жертвуючи матеріальними благами і власним комфортом, усі ці три роки були активними учасниками великої частини реформ, які відбуваються в українському суспільстві, брали участь у бойових діях, волонтерській допомозі армії, поруч із цим намагались не допустити внутрішнього ворога – корупції.

Тернопільський осередок ВО «Автомайдан» завжди відкритий для співпраці із людьми доброї волі, в тому числі і з Вами, шановний Олеже Степановичу! Наші двері на вул.Франка,12/22 у Тернополі відчинені будь-якої зручної для Вас миті. Ми можемо розставити «крапки над і» навіть у присутності ЗМІ. Не будемо гаяти часу, щоб зрозуміти, хто із нас лукавить і займається популізмом.

P.S. Принагідно проведемо майстер-клас із користування соцмережами, зокрема, навчимо позначати людей і сторінки у дописах, оскільки Ваш аккаунт не є настільки популярним, щоб стежити за ним. Лише у цьому випадку відбуватиметься повноцінна комунікація.

І ще. Аби Ви не вважали Тернопільський осередок ВО «Автомайдан» міфом, додаємо свідоцтво про реєстрацію організації.



