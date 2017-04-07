У ТОП-100 найкращих шкіл України увійшли три навчальні заклади Тернополя

Вихідними даними слугували результати ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання) 2016 року. Зрозуміло, це далеко не ідеальний критерій. Згодні з цим і в Міністерстві освіти, де сьогодні розробляється нова методологія оцінки шкіл. Але наразі інших показників, що піддаються вимірюванню, немає, пишуть “Вікна” з посиланням на “Фокус”.

Те, як розподілилися переможці рейтингу, показує, що сильні школи і талановиті діти є у всіх областях України. Це означає, що отримати хорошу середню освіту можна практично у всіх регіонах країни.

У Тернополі є три навчальні заклади, які потрапили до рейтингу. На 47-ій позиції у сотні найкращих — Українська гімназія ім. Івана Франка, на 81-ій— спеціалізована школи №3, на 87-ій — спеціалізована школа №29.