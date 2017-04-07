За що пропонують голосувати обласним депутатам в прийдешній понеділок

№ з/п № проекту Назва проекту рішення

Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради щодо фактичного припинення повноцінної діяльності управління Національного банку в Тернопільській області внаслідок рішень правління Національного Банку України від 5 жовтня 2016 року «Про пілотний проект у Житомирській та Тернопільській областях з реалізації готівкового обігу» та від 1 лютого 2017 року «Про внесення змін до структур Департаменту грошового обігу Департаменту інформаційних технологій і чисельності працівників окремих структурних підрозділів центрального апарату НБУ»

Про рішення Волинської обласної ради від 14 березня 2017 року № 11/3 «Про звернення Волинської обласної ради до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони, обласних рад щодо блокади банків з російським капіталом»

Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента України Порошенка П.О., Кабінету Міністрів України, Генеральної Прокуратури України, Національного антикорупційного бюро України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) щодо введення щомісячної абонплати за газ

Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Національної гвардії України, Служби безпеки України щодо неприпустимості застосування сили під час мирних акцій протесту, протидії рейдерським захопленням та захисту конституційних прав громадян

Проект №492 Про проголошення 2017 року в Тернопільській області Роком Патріарха Йосифа Сліпого

Проект № 483 Про відзначення у 2017 році на загальнодержавному рівні 70-річчя від дня народження Валерія Марченка

Проект № 479 Про внесення змін до рішення Тернопільської обласної ради від 9 квітня 2015 року № 1904 «Про обласну програму підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції на 2015-2019 роки»

Проект № 481 Про обласну програму вшанування українців, постраждалих у ХХ столітті внаслідок окупаційних режимів та Героїв Небесної Сотні і учасників антитерористичної операції у ХХІ столітті на 2017-2019 роки

Проект № 478 Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік

Проект №499 Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України Бондаренка Юрія Івановича

Проект №500 Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України Волкова Костянтина Степановича

Проект №501 Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України Яреми Надії Зіновіївни

Проект № 480 Про внесення змін до рішення Тернопільської обласної ради від 11 листопада 2014 року № 1814 Про обласну програму «Ветеран» на 2015-2019 роки»

Проект №510 Про збільшення оплати праці у сфері охорони здоров’я