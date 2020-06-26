Закрито молочний павільйон на ринку, припинено медогляди — у Вишнівецькій ОТГ посилили карантин
У зв’язку із зростанням спалахів інфекції, спричиненої гострою респіраторною хворобою COVID-19, збільшенням кількості хворих на коронавірусну хворобу та перевищення показника інцидентності, виконавчий комітет Вишнівецької селищної ради ВИРІШИВ:
✅Призупинити адаптивний карантин на території Вишнівецької селищної ОТГ до покращення епідемічної ситуації.
✅Посилити заходи карантинного режиму на території Вишнівецької селищної ради ОТГ з 18.06.2020 року, а саме, ПРИПИНИТИ окремі заходи адаптивного карантину:
– діяльність закладів харчування в частині приймання відвідувачів у приміщеннях;
– діяльність закладів культури з приймання відвідувачів;
– роботу в закритих приміщеннях закладів фізичної культури і спорту, фітнесцентрів, спортивних і тренажерних залів;
– будь-які масові заходи, за винятком зовнішнього незалежного оцінювання, та пов’язані з діяльністю об’єктів критичної інфраструктури;
– припинити проведення профілактичних медоглядів;
– припинити роботу молочного павільйону агропродовольчого ринку в смт. Вишнівець, у зв’язку з невідповідністю протиепідемічним вимогам.
✅Керівникам установ, підприємств, організацій всіх форм власності:
– здійснювати контроль за дотриманням вимог карантинного (протиепідемічного) режиму, що є обов’язковим до виконання під час карантину, а саме носіння захисних масок, в тому числі і саморобних, соціальна дистанція, дезінфекція приміщень;
– проводити роз’яснювальну роботу серед працівників щодо необхідності дотримання протиепідемічних та санітарно-гігієнічних вимог та їх індивідуальної, соціальної відповідальності;
– з врахуванням технічних і практичних можливостей забезпечити максимально дистанційну роботу працівників;
– забезпечити проведення температурного скринінгу та обробку рук особам, які відвідують офісні приміщення;
– тимчасово обмежити доступ до установ, організацій;
– дотримуватись встановлених обмежень прийому громадян;
– обмежити відрядження працівників;
– сприяти реалізації права працівників на отримання відпусток у порядку, визначеному законодавством;
– посилити контроль за проведенням санітарно-гігієнічних заходів щодо особистої гігієни, дотримання режимного провітрювання в приміщеннях установи тощо.
✅Проводити релігійні заходи за умови здійснення контролю релігійною організацією за дотриманням фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метри та перебування не більше ніж 1 особи на 10 квадратних метрах площі будівлі, якщо релігійний захід проводиться в приміщенні.
✅Провести роз’яснювальну роботу з суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність в сфері громадського харчування щодо виконання вимог Головного санітарного лікаря України стосовно Тимчасових рекомендацій по організації протиепідемічних заходів на період карантину.