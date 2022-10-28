Через порушення «підакцизних» правил тернопільський бізнес втратив ліцензії

Цьогоріч податківці Тернопільщини провели 155 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. Відтак до порушників застосували фінансові санкції на суму 6,1 млн гривень.

За результатами проведених перевірок встановили 195 порушення законодавства, що регулює виробництво та обіг підакцизних товарів, їх реалізацію. Так, у 40 випадках зафіксували невидачу розрахункового документа (чек), незабезпечення ведення у порядку, встановленому законодавством, обліку товарних запасів, а в 38 – реалізацію підакцизної продукції без зазначення коду товарної продукції згідно з УКТЗЕД. Встановили також 26 фактів роздрібної торгівлі тютюновими виробами з полиць самообслуговування та 23 факти торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін тощо.

З початку року анульовано 337 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 250 – на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

На початок жовтня кількість діючих ліцензій становить 4501, з них 2437 ліцензій – на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2064 – на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.