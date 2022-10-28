Чому вуличне освітлення в Тернополі може працювати вдень?

Тернополяни цікавляться, чому вдень на деяких вулицях міста працює вуличне освітлення. Мовляв, зараз той час, коли електроенергію треба заощаджувати, а не витрачати її вдень.

Директор КП «Тернопільміськсвітло» Олег Лехіцький пояснює, чому ліхтарі іноді світять вдень.

Цілком логічно, що ремонт вуличного освітлення проводиться в світлу частину доби. Щоб перевірити справність лінії – вмикають струм. Відповідно, загораються усі ліхтарі, під’єднані до підстанції, на якій здійснюють ремонтні роботи. Тому у Тернополі можуть горіти ліхтарі вдень на декількох вулицях. Працівники КП «Тернопільміськсвітло» можуть проводити ремонтні роботи на одній вулиці, а тернополяни бачать засвічені ліхтарі, біля яких нікого немає, на іншій. Ми закликаємо тернополян ставитися до таких ситуацій із розумінням. Це специфіка нашої роботи: ремонті роботи освітлювальних приладів ми проводимо лише вдень і одразу ж перевіряємо, чи якісно це зробили. Коливання напруги, які ми спостерігаємо останнім часом, додали ще й позапланової роботи.

Фахівець пояснює, що після заміни лампи чи після проведення поточного ремонту вуличного освітлення, працівники КП «Тернопільміськсвітло» телефонують до диспетчера, щоб той увімкнув ліхтарі у вказаному місці. Відтак вони можуть вмикатися та вимикатися впродовж дня по декілька разів.

Освітлення не може бути ввімкненими з необережності, як дехто вважає. Адже їхній стан відслідковує диспетчер, який бачить усю мережу на своєму моніторі. Таким чином виявляються і ймовірні пошкодження в мережі: відсутня фаза, поломка контактора, перегоряння запобіжника тощо. Побачивши причину, через яку може не працювати освітлення, диспетчер спрямовує працівників КП «Тернопільміськсвітло» у відповідну локацію для здійснення ремонтних робіт. Спеціальне програмне забезпечення дозволяє включити і виключити освітлення відповідно до графіка, який закладений у пам’ять комп’ютера. Загалом, щоб освітити весь Тернопіль вистачає в середньому семи хвилин: за цей час вмикаються усі 87 підстанцій, – розповідає Олег Лехіцький.

Директор КП «Тернопільміськсвітло» розповідає, що вуличне освітлення вмикається з дотриманням графіка, погодженого з управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР. Формуючи його, фахівці зважають на тривалість світлового дня. Через кожних п’ять днів графік змінюється. Проте, враховуючи погодні умови, диспетчер може увімкнути освітлення в ручному режимі швидше, не чекаючи його автоматичного включення, передбаченого графіком.