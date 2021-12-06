Від ковіду на Тернопільщині померло п’ятеро людей

123 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 5 грудня 2021 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України»

Також за останню добу:

– летальних випадків – 5:

1 – жінка 41р., Кременецький район ;

2) жінка 63р., Кременецький район;

3 – жінка 66р., м.Тернопіль;

4 – жінка 86р., Тернопільський район;

5 – чоловік 69р., Тернопільський район.

– одужало – 242 осіб

– проведено досліджень методом ПЛР – 381

За весь час пандемії в Тернопільській області

– захворіло – 103 592 особи;

– одужало – 94 552 особи;

– летальних випадків – 1 988 (та 3 випадки – жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 11 812 (10 926 одужало, 257 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 2 241 (1 536 одужало, 57 летальних).

– Тернопільський район – 62 044 (55 872 одужало, 1 117летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 27 993 (24 516 одужало, 492 летальних).

– Чортківський район – 29 736 (27 754 одужало, 611 летальний):

в т.ч. м. Чортків – 3 842 (3 571 одужало, 50 летальних).

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (25 осіб):

Борсуківська сільська ОТГ – 4

Вишнівецька селищна ОТГ – 4

Кременецька міська ОТГ – 7

Лановецька міська ОТГ – 5

Почаївська міська ОТГ – 2

Шумська міська ОТГ – 3

Тернопільський район (50 осіб):

Бережанська міська ОТГ – 16

Великоберезовицька селищна ОТГ – 1

Великогаївська сільська ОТГ – 2

Залозецька селищна ОТГ – 1

Збаразька міська ОТГ – 1

Зборівська міська ОТГ – 2

Золотниківська сільська ОТГ – 2

Іванівська сільська ОТГ – 0

Козівська селищна ОТГ – 7

Микулинецька селищна ОТГ – 1

Підгаєцька міська ОТГ – 2

Підгороднянська сільська ОТГ – 1

Скалатська міська ОТГ – 1

Теребовлянська міська ОТГ – 3

Тернопільська міська ОТГ – 10

Чортківський район (48 осіб):

Борщівська міська ОТГ – 8

Заліщицька міська ОТГ – 14

Золотопотіцька селищна ОТГ – 1

Копичинецька міська ОТГ – 2

Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 2

Монастириська міська ОТГ – 7

Скала-Подільська селищна ОТГ – 1

Товстенська селищна ОТГ – 2

Хоростківська міська ОТГ – 3

Чортківська міська ОТГ – 8