Від ковіду на Тернопільщині померло п’ятеро людей
123 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 5 грудня 2021 року. Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України»
Також за останню добу:
– летальних випадків – 5:
1 – жінка 41р., Кременецький район ;
2) жінка 63р., Кременецький район;
3 – жінка 66р., м.Тернопіль;
4 – жінка 86р., Тернопільський район;
5 – чоловік 69р., Тернопільський район.
– одужало – 242 осіб
– проведено досліджень методом ПЛР – 381
За весь час пандемії в Тернопільській області
– захворіло – 103 592 особи;
– одужало – 94 552 особи;
– летальних випадків – 1 988 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 11 812 (10 926 одужало, 257 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 2 241 (1 536 одужало, 57 летальних).
– Тернопільський район – 62 044 (55 872 одужало, 1 117летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 27 993 (24 516 одужало, 492 летальних).
– Чортківський район – 29 736 (27 754 одужало, 611 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 3 842 (3 571 одужало, 50 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (25 осіб):
- Борсуківська сільська ОТГ – 4
- Вишнівецька селищна ОТГ – 4
- Кременецька міська ОТГ – 7
- Лановецька міська ОТГ – 5
- Почаївська міська ОТГ – 2
- Шумська міська ОТГ – 3
Тернопільський район (50 осіб):
- Бережанська міська ОТГ – 16
- Великоберезовицька селищна ОТГ – 1
- Великогаївська сільська ОТГ – 2
- Залозецька селищна ОТГ – 1
- Збаразька міська ОТГ – 1
- Зборівська міська ОТГ – 2
- Золотниківська сільська ОТГ – 2
- Іванівська сільська ОТГ – 0
- Козівська селищна ОТГ – 7
- Микулинецька селищна ОТГ – 1
- Підгаєцька міська ОТГ – 2
- Підгороднянська сільська ОТГ – 1
- Скалатська міська ОТГ – 1
- Теребовлянська міська ОТГ – 3
- Тернопільська міська ОТГ – 10
Чортківський район (48 осіб):
- Борщівська міська ОТГ – 8
- Заліщицька міська ОТГ – 14
- Золотопотіцька селищна ОТГ – 1
- Копичинецька міська ОТГ – 2
- Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 2
- Монастириська міська ОТГ – 7
- Скала-Подільська селищна ОТГ – 1
- Товстенська селищна ОТГ – 2
- Хоростківська міська ОТГ – 3
- Чортківська міська ОТГ – 8