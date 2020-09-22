Чоловік із Тернопільщини виклав у Facebook порнографічні фото з дружиною

Чоловік настільки пишався вродою та красою своєї дружини, що вирішив на цьому підзаробити. Відтак у соцмережі «Фейсбук» створив сторінку і з кінця лютого до початку червня поточного року викладав у вільному доступі фотографії та відео порнографічного характеру зі своєю другою половинкою.

Скільки «лайків» набрали пікантні світлини, слідство не вказує. Не містить карна справа й коментарів, які залишили глядачі під цими «шедеврами». Варто лише зазначити, що під час затримання загалом на планшеті обвинуваченого було виявлено понад два десятки фотозображень і чотири відеозаписи, що містять елементи та сцени порнографічного характеру.

А це вже зовсім інша історія, адже, відповідно до Закону України «Про захист суспільної моралі» від 20 листопада 2003 року, обіг продукції порнографічного характеру на території України забороняється, а такі дії чоловіка є посяганням на основні принципи суспільної моралі у сфері статевих стосунків. Зображення порнографічного характеру його дружини перебувають у протиріччі з існуючими в суспільстві традиціями інтимного спілкування людей, що здатні шляхом одіозної сексуальної інформації призвести до деформації моральних уявлень і понять про сексуальні відносини між людьми. Відтак такі дії передбачають кримінальну відповідальність за ч.1 ст. 301 КК України.

У Кременецькому районному суді обвинувачений повністю визнав свою провину. Дружина пробачила чоловікові й просила суворо не карати. Тож служитель Феміди призначив йому 1 тис. 700 грн. штрафу та зобов’язав сплатити ще й 1 тис. 961 грн. процесуальних витрат за проведення комплексної судової, комп`ютерно-технічної та мистецтвознавчої експертизи. Також в обвинуваченого конфісковано планшет у дохід держави.

Олекса Чиж



