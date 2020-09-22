Класичний університет Тернополя розвиває кіберспортсменів
Днями в Західноукраїнському національному університеті відбувся Кубок ректора Андрія Крисоватого з кіберспорту (дисципліна Dota 2). Онлайн-змагання організовано за підтримки Федерації кібеспорту України.
Захід об’єднав 11 команд (а це 55 учасників) з університетів України!
Змагання були запеклими!
У підсумку місця розподілилися таким чином:
І місце – НТУ «Харківський політехнічний інститут» у складі: Андрій Єрмолаєв, Констянтин Малинін, Юрген Бейер, Дмитро Вадимович, Денис Овдієнко.
ІІ місце – ДУ «Житомирська політехніка» у складі: Білий Олег, Манько Олександр, Дворський Євген, Давид Берая, Гуцало Роман.
ІІІ місце – Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання НУФВСУ у складі: Богдан Галас, Дмитро Дьомін, Владислав Рублевський, Віталій Дмитрюк, Владислав Муравейчик.