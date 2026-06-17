Квартири на батьках, зв’язок тестя з громадянами Ірану: досьє ЦПК на очільника Тернопільської прокуратури

Центр Протидії Корупції продовжує знайомити вас із керівниками обласних прокуратур, яких без конкурсу призначив генпрокурор Зеленського Руслан Кравченко.

Сьогодні – прокурор Тернопільської обласної прокуратури Віталій Панченко.

«Перед призначенням у мене була розмова з Генпрокурором. З огляду на ситуацію в державі, розмова з Русланом Андрійовичем була оперативною, моє рішення — також швидким. Ідеальних людей немає, я теж не ідеальний. Але відповідальність, професіоналізм і чесність — це ті критерії, на які орієнтуюся», – заявляв журналістам Панченко.

Ми вирішили ближче до прокурора і тут, за класикою жанру, батьки мають низку недешевих обʼєктів нерухомості, які не відповідають їхньому майновому становищу.

Зокрема, мати прокурора у 2018 році інвестувала у квартиру в Києві площею майже 100 квадратів, а у 2019 році придбала квартиру під 90 квадратів у Львові вартістю майже 1,5 млн грн.

У лютому 2024 року матері прокурора подарували у Тернополі квартиру площею 62 квадрати та нежитлове приміщення за тією ж адресою. Ринкова вартість квартири з ремонтом становить близько 82 тисяч доларів.

Не менш успішним виявився і батько прокурора. Працюючи звичайним машиністом компресорних установок на Львівському хімічному заводі, він у 2021 році зміг придбати квартиру у львівській новобудові площею 52 квадрати.

І тут теж є питання до статків, адже актуальна вартість квадратного метра там стартує від 1143 доларів.

Сам прокурор Панченко під час роботи начальником слідчого управління у Головній військовій прокуратурі ГПУ приватизував службову квартиру в Софіївській Борщагівці під Києвом площею 45,7 квадрата.

Цікаво, що цим житлом роками безкоштовно користується його брат Олександр – заступник начальника відділу в Офісі генпрокурора, але Віталій у своїх деклараціях про це користування чомусь не згадує.

У 2020 році прокурор Тернопільської області задекларував недобудовану квартиру площею 68 квадратів там же, у передмісті Києва, в селі Софіївська Борщагівка.

До речі, у дружини Панченка Ольги теж цікава родина.

Наші аналітики встановили, що тесть Панченка – Анатолій Костюченко – колишній головний лікар київської лікарні, а також є одним із засновників фармкомпанії ТОВ “КАНДІД”.

Найцікавіше те, що решта засновників цієї фірми – громадяни Ірану. Так-так, тієї самої країни, що постачає рф дрони-камікадзе для ударів по українських містах.

Ось чому ми вимагаємо повернення прозорих конкурсів на посади керівників обласних прокуратур, щоб практика ручних призначень “своїх людей” пішла в минуле. Цього, до слова, вимагає і ЄС.