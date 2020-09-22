87-річна жінка з села на Тернопільщині увесь рік ходить босоніж (+ відео)

Жителька села Босири, що на Чортківщині Ганна Величенко майже увесь рік ходить босоніж. Каже, що у взутті їй незручно, але про перші черевики згадує з приємністю, – повідомляє Суспільне Тернопіль.

Пані Ганні 87 років. Її чоловік Василь помер 57 років тому. Усе життя працювала в колгоспі, де заготовляла тютюн. Босоніж вона ходить всюди, взуває мешти лише до церкви.

У Босирах живе лише 70 осіб. Магазину тут нема, а продукти привозить син. Каже, що босі ноги – секрет маминого довголіття.

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