Чотири заклади освіти у Тернополі отримають додаткові генератори

На черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про передачу генераторів закладам освіти Тернопільської громади для забезпечення їхньої безперебійної роботи.

Чотири генератори SDMO Technik 7500 TE AVR С5 6,5 кВт на загальну вартість 347 816,00 грн, зокрема, буде передано наступним закладам освіти:

Тернопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №18;

Тернопільському ліцею №21 – спеціалізованій мистецькій школі імені Ігоря Герети;

Тернопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №23;

Тернопільській спеціальній загальноосвітній школі.