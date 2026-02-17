На війні загинув молодий захисник Юрій Гнатко з Тернопільщини

Після спільної молитви процесія попрямує до рідної домівки Юрія на вулицю Садову. Далі – у церкву Успіння Пресвятої Богородиці, де буде відслужено парастас.

Просимо прийти і належно вшанувати подвиг солдата, який сумлінно захищав Україну і віддав своє молоде життя за перемогу справедливості, гідне життя кожного з нас.