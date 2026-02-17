18:30 | 17.02.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

Пантеон Героїв 

На війні загинув молодий захисник Юрій Гнатко з Тернопільщини

На фронті загинув наш земляк, збаражанин Юрій Гнатко, 1999 р.н., повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський.

🙏💔😓Останній бій молодий солдат, стрілець-снайпер гірсько-штурмового взводу прийняв поблизу населеного пункту Степове Запорізької області.
🙏💔😓Щиро співчуваємо рідним та близьким нашого захисника. Нехай Господня ласка допомагає пережити нестерпне горе втрати дорогої людини.
🇺🇦🚔🙏Зустріч Героя відбудеться у Сквері Героїв завтра, 18 лютого, о 13 годині.
🇺🇦🚔Маршрут траурного кортежу проляже через Доброводівське перехрестя.
🇺🇦🙏Після спільної молитви процесія попрямує до рідної домівки Юрія на вулицю Садову. Далі – у церкву Успіння Пресвятої Богородиці, де буде відслужено парастас.
🇺🇦🙏✝️Чин похорону – наступного дня – у четвер, 19 лютого, о 13 годині.

💔😓🙏Просимо прийти і належно вшанувати подвиг солдата, який сумлінно захищав Україну і віддав своє молоде життя за перемогу справедливості, гідне життя кожного з нас.

