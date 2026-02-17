Чортківщина та Зборів мають нових т.в.начальників поліції

Кадрові зміни відбулися у Чортківському районному управлінні поліції та у відділенні поліції №2 м. Зборів. Обоє очільників тимчасово виконуватимуть покладені на них обов’язки.

Начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко представив особовому складу Чортківського районного управління поліції нового керівника. На посаду т.в.о. начальника Чортківського райуправління поліції призначено полковника поліції Сергія Гаврилюка. За фахом він юрист, закінчив Одеський інститут внутрішніх справ. Службу в правоохоронних органах розпочав з карного розшуку. Має значний досвід роботи на керівних посадах у територіальних підрозділах поліції області.



Тимчасово виконуючим обов’язки начальника відділення поліції №2 м. Зборів призначено підполковника поліції Мирона Кольбу. Особовому складу територіального підрозділу його представив заступник начальника – начальник кримінальної поліції ГУНП в Тернопільській області Олександр Славгородський.



Мирон Кольба закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ. Тривалий час працював у карному розшуку поліції Тернопільщини – пройшов шлях від оперуповноваженого до начальника сектору кримінальної поліції. До призначення очолював управління міграційної поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.



«Кадрові зміни в поліції Тернопільщини триватимуть і надалі, але вони не пов’язані з недоліками в роботі окремих керівників. Йдеться про планові ротації, спрямовані на підвищення ефективності управління та покращення якості поліцейських послуг для населення», – зазначив начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.





