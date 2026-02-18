Фішингове посилання нібито від імені ООН: тернополянка втратила майже 30 тисяч гривень

До поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру 1986 року народження. Жінка повідомила, що стала жертвою шахрайства.



За словами заявниці, в месенджері їй надійшло повідомлення про можливість отримання фінансової допомоги нібито від Організації Об’єднаних Націй.



У повідомленні містилося фішингове посилання для «оформлення виплати».



Перейшовши за вказаним посиланням, потерпіла ввела реквізити своєї банківської картки, а також пароль доступу.



Після цього з рахунку було списано 29 500 гривень. Завдано матеріальної шкоди на зазначену суму.



За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.



Поліцейські вкотре наголошують:



– міжнародні організації не розсилають повідомлення з приватних номерів мобільних операторів;



– для отримання будь-яких виплат не потрібно повідомляти PIN-код, CVV-код чи пароль до банківського рахунку;



– фішингові сайти часто копіюють вигляд офіційних ресурсів, однак мають підроблену адресу.



У разі отримання подібних повідомлень не переходьте за посиланнями та не вводьте персональні дані.



Якщо ви стали жертвою шахрайства – негайно зверніться до банку для блокування картки та повідомте поліцію за номером 102.







