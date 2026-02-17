На Тернопільщині відпрацьовують схеми, щоб “мажори”, які відкупилися від армії, були призвані і мобілізовані

Голова ТОВА озвучив основні проблеми з мобілізацією в області.

“Чому відбувається такий перекос і такі проблеми. Тому що відбулися такі механізми, коли в державі частина людей змогла знайти алгоритм, як сховатися від армії, а є ті, які не мають ні фінансового, ні іншого ресурсу це зробити. І здебільшого саме вони стають “жертвами”, коли їх там на вулицях виловлюють у правильний чи неправильний спосіб. Чому я про це зараз говорю. Ви пригадуєте ситуацію з військовим у Кременці, якого побили. І я з ним зустрівся на наступний день і пообіцяв, що ця історія не зійде на “0”. Але також ця історія стала певним тригером у питаннях призову, мобілізації і так далі, – сказав Тарас Пастух. – І коли ми почали говорити – оскільки на місце приїхав заступник начальника районного ТЦК та СП, і який на другий день був затриманий через спробу отримання хабаря, і ця ситуація підказала нам декілька схем, як люди, які можуть собі дозволити це фінансово, які є “мажорними” почали уникати мобілізації. І ми зараз цю історію почали розкручувати, які рік, два роки тому відкупилися, які себе зараз дуже комфортно почувають, які розуміють, що на даний час на них закону немає, ми зараз з правоохоронцями відпрацьовуємо усі ці питання, щоб більшість з них були призвані і мобілізовані, а не ті роботяги, без яких не працює наша економіка області. У нас дуже багато чоловіків забирають із критичної інфраструктури. Дійсно сьогодні є перекос”.

Також голова ОДА відзначив, що сьогодні хлопців та дівчат, які воюють на передовій, також варто кимось замінити.

“Також друга сторона медалі. Якщо б людина сьогодні добровільно прийшла у воєнкомат і сказала, що хтось повоював 3-4 роки, тепе я йду його поміняю, то нікого не треба було б виловлювати на вулицях. Ми ж усі прекрасно розуміємо, що хлопці, які там уже 3-4 роки вони уже фізично не витримують – їх ранять, вони гинуть, ми втрачаємо свої позиції. Тому спосіб, в який працює ТЦК та поліція, так інколи “перегинають палку”. Але не варто робити з ТЦК ворогів, це ті ж самі військові, які були на Сході. Тому нам треба зрозуміти, що ця війна не може бути виграна за рахунок тих, хто воює уже 3-4 роки. Їх треба замінити. Тому говорити, що всьому проблема і винні ТЦК та поліція це буде також неправильно”, – наголосив голова ТОВА.

Детальніше у сюжеті ІНТБ.