Чортківська міська рада залучила 27 мільйонів гривень на розвиток індустріального парку

Вперед, вперед, вперед! Команда міської ради на чолі з Володимиром Шматьком вкотре залучила значні міжнародні інвестиції для розвитку міста. Цього разу йдеться про 27 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ на будівництво водопровідних, каналізаційних мереж, а також системи пожежогасіння в межах індустріального парку «Chortkiv West».

Проєкт UCORD Цей проєкт є частиною UCORD WAS Grant Programme, яка реалізується в межах проєкту «Згуртованість та регіональний розвиток України» (), що втілюється за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку і співробітництва компанією NIRAS Sweden AB. Проєкт реалізується у співпраці з Чортківською міською радою, Агенцією регіонального розвитку Тернопільської області та КП «Агенція місцевого економічного розвитку».

У межах ініціативи будуть збудовані внутрішні мережі водопостачання та господарсько-побутової каналізації для індустріального парку«Chortkiv West», що є ключовою передумовою для залучення інвесторів, запуску виробництв і створення нових робочих місць.

Бюджет проєкту – близько 530 тисяч швейцарських франків! Внесок UCORD – до 80%, а внесок громади – не менше 20%.

Проєкт був відібраний для фінансування за результатами аналізу потреб, готовності до інвестицій та потенційного впливу об’єктів, внесених до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Важливо зазначити, що проєкт повністю відповідають стратегічним пріоритетам розвитку Тернопільської областей, а також пріоритетам соціально-економічного розвитку Чортківської громади.

Вагому роль у реалізації ініціатив відіграє агенція регіонального розвитку, яка не лише готувала проєктні заявки у тісній співпраці з громадою, а й надалі координуватиме впровадження проєкту. Саме така модель партнерства – між громадами, Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області та міжнародними донорами – дозволяє перетворювати стратегічні плани регіонів на конкретні інфраструктурні рішення.