Чортківська міська рада залучила 27 мільйонів гривень на розвиток індустріального парку

Вперед, вперед, вперед! Команда міської ради на чолі з Володимиром Шматьком вкотре залучила значні міжнародні інвестиції для розвитку міста. Цього разу йдеться про 27 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ на будівництво водопровідних, каналізаційних мереж, а також системи пожежогасіння в межах індустріального парку «Chortkiv West».
Цей проєкт є частиною UCORD WAS Grant Programme, яка реалізується в межах проєкту «Згуртованість та регіональний розвиток України» (Проєкт UCORD), що втілюється за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку і співробітництва компанією NIRAS Sweden AB. Проєкт реалізується у співпраці з Чортківською міською радою, Агенцією регіонального розвитку Тернопільської області та КП «Агенція місцевого економічного розвитку».
🚰У межах ініціативи будуть збудовані внутрішні мережі водопостачання та господарсько-побутової каналізації для індустріального парку«Chortkiv West», що є ключовою передумовою для залучення інвесторів, запуску виробництв і створення нових робочих місць.
💰 Бюджет проєкту – близько 530 тисяч швейцарських франків! Внесок UCORD – до 80%, а внесок громади – не менше 20%.
Проєкт був відібраний для фінансування за результатами аналізу потреб, готовності до інвестицій та потенційного впливу об’єктів, внесених до Реєстру індустріальних (промислових) парків.
❗️ Важливо зазначити, що проєкт повністю відповідають стратегічним пріоритетам розвитку Тернопільської областей, а також пріоритетам соціально-економічного розвитку Чортківської громади.

Вагому роль у реалізації ініціатив відіграє агенція регіонального розвитку, яка не лише готувала проєктні заявки у тісній співпраці з громадою, а й надалі координуватиме впровадження проєкту. Саме така модель партнерства – між громадами, Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області та міжнародними донорами – дозволяє перетворювати стратегічні плани регіонів на конкретні інфраструктурні рішення.

