Війна забирає найкращих, – загинув Анатолій Процишин з Тернопільщини

Підтвердилася звістка про загибель нашого земляка, мужнього воїна — Процишина Анатолія Борисовича, 1972 року народження, жителя села Потуторів Шумської громади, повідомляють на сторінці громади..

Анатолій народився та виріс у селі Биківці в багатодітній родині, а після одруження проживав у селі Потуторові. З дитинства батьки привчали його бути відповідальним, добрим та чуйним до інших. Саме тому Анатолій завжди був хорошим господарем, вірним другом, порадником, а для сім’ї — надійною опорою.

Він став до лав захисників у травні 2024 року, щоб боронити наше право на вільне життя. Сержант Процишин служив командиром відділення — командиром машини другої мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону.

На жаль, війна забирає найкращих. Останній бій Героя відбувся 12 березня 2025 року поблизу населеного пункту Надіївка Донецької області. Він загинув під час відбиття штурмових дій противника.

Громада втратила відважного воїна, щиру людину та вірного сина України. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам захисника.

Вічна пам’ять і слава Герою!