Тимчасове припинення водопостачання у Тернополі

КП “Тернопільводоканал” повідомляє, що орієнтовно до 15:00 буде відсутнє водопостачання за адресами: вул. Я. Стецька №20А, 20Б, 22 та вул. Стрімка №30.

Причина – ліквідація пошкодження водопроводу.