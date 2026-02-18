Тимчасове припинення водопостачання у Тернополі
КП “Тернопільводоканал” повідомляє, що орієнтовно до 15:00 буде відсутнє водопостачання за адресами: вул. Я. Стецька №20А, 20Б, 22 та вул. Стрімка №30.
Причина – ліквідація пошкодження водопроводу.
