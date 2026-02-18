11:36 | 18.02.2026
Тимчасове припинення водопостачання у Тернополі

КП “Тернопільводоканал” повідомляє, що орієнтовно до 15:00 буде відсутнє водопостачання за адресами: вул. Я. Стецька №20А, 20Б, 22 та вул. Стрімка №30.

Причина – ліквідація пошкодження водопроводу. 

 

