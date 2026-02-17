Василю Гнатюку присудили 15 років ув’язнення: вирок у справі вбивства випускниці з Вишнівця

17 лютого суд проголосив вирок у резонансній справі про вбивство випускниці з Вишнівця Ірини Мукоїди.

Обвинуваченому Василю Гнатюку присудили 15 років за гратами, пише 20 хвилин.

Після проголошення вироку підсудний сказав, що буде апеляція.

Затримали через тиждень

Тіло випускниці Іринки Мукоїди зі слідами насильницької смерті, нагадаємо, виявили зранку 26 червня 2017 р. на узбіччі траси у смт. Вишнівець тоді Збаразького району. Підозрюваного Василя Гнатюка затримали через тиждень після вбивства. Йому інкримінували, окрім вбивства, зґвалтування в неприродний спосіб. Приблизно півроку тривало слідство, після чого справу передали до суду.

Справу «закрили» і доступу до неї, окрім учасників процесу, ніхто, в тому числі і журналісти, не мали. У пресслужбі апеляційного суду пояснили закритий режим тим, що обвинувачений на момент скоєння злочину був неповнолітнім, і обвинувачення стосується злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

Тоді ще 16-річного Василя Гнатюка звинуватили в особливо тяжких злочинах: за п. 10 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом) та ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, що спричинило особливо тяжкі наслідки). Відповідно до ст. 12 КК України, це є особливо тяжкими злочинами, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років.

Перед вироком оголосив голодування

У 2023-му розгляд почали спочатку — одна із суддів загинула в ДТП, відтоді процес тривав у Кременецькому райсуді.

Василь Гнатюк сім років провів у СІЗО, згодом рік під домашнім арештом, але після втечі його знову взяли під варту.

Після приходу Віталія Панченка на посаду головного прокурора Тернопільщини влітку 2025 року, судове слідство пришвидшилося, а він особисто підтримував обвинувачення в суді. Справу про вбивство і зґвалтування розглядали із посиленим складом прокурорів, які домоглися пришвидшеного графіка засідань — двічі на тиждень.

Коли розгляд майже дійшов до дебатів, наступним етапом після яких мав бути вирок, Василь Гнатюк оголосив голодування.

А його мати пояснила «20 хвилин» причину: на Василя тиснуть представники силових структур. Обласний прокурор відкинув всі звинувачення і назвав це маніпуляцією та черговою спробою затягнути процес.