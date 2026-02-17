У Тернополі водій втратив свідомість за кермом і протаранив три автівки

16 лютого близько 13:40 на вулиці Коновальця в Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Audi Q3, 1974 року народження, втратив контроль над транспортним засобом через погіршення самопочуття та допустив зіткнення з трьома припаркованими автомобілями: BMW 330D, Hyundai Tucson та Audi A4.

У результаті ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований бригадою екстреної медичної допомоги. Попередньо, водій був тверезим, але для перевірки на вміст алкоголю у крові взяли зразки.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції. Триває перевірка обставин аварії.