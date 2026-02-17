Моніторинг у Теребовлянському центрі: виявлено недоліки в безпеці та умовах для дітей з особливими потребами
Представники Регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Тернопільській області, разом із експертами Секретаріату Уповноваженого та «Фонду «Партнерство за сильну Україну», здійснили моніторинговий візит до Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру.
Центр, який надає комплексну реабілітацію та навчання дітям з особливими освітніми потребами, функціонує з 20 інклюзивними класами та пансіоном для 79 дітей. Окрім того, у закладі надаються психологічна, медична та соціальна підтримка, а також здійснюється супровід сімей і випускників.
Однак під час візиту було виявлено ряд недоліків:
-
Відсутність системи пожежогасіння;
-
Недостатні запаси води та продуктів у укритті;
-
Неналежний санітарний стан приміщень.
Зазначені питання потребують негайного вирішення, і на основі цього візиту готується звіт для подальшого реагування.
Нагадуємо, що у разі порушення прав дітей або інших прав громадян, можна звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини через:
-
Адресу: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;
-
Електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua;
-
Гарячу лінію: 0 800 501 720;
-
Телефон: 044 299 74 08.