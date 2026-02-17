Моніторинг у Теребовлянському центрі: виявлено недоліки в безпеці та умовах для дітей з особливими потребами

Представники Регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Тернопільській області, разом із експертами Секретаріату Уповноваженого та «Фонду «Партнерство за сильну Україну», здійснили моніторинговий візит до Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру.

Центр, який надає комплексну реабілітацію та навчання дітям з особливими освітніми потребами, функціонує з 20 інклюзивними класами та пансіоном для 79 дітей. Окрім того, у закладі надаються психологічна, медична та соціальна підтримка, а також здійснюється супровід сімей і випускників.

Однак під час візиту було виявлено ряд недоліків:

Відсутність системи пожежогасіння;

Недостатні запаси води та продуктів у укритті;

Неналежний санітарний стан приміщень.

Зазначені питання потребують негайного вирішення, і на основі цього візиту готується звіт для подальшого реагування.

Нагадуємо, що у разі порушення прав дітей або інших прав громадян, можна звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини через:

Адресу: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

Електронну пошту: hotline@ombudsman.gov.ua;

Гарячу лінію: 0 800 501 720;

Телефон: 044 299 74 08.