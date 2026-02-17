Шахрайство на Тернопільщині: жінка втратила 70 тисяч гривень за неіснуючі інвертори

У Тернопільському районі жінка стала жертвою інтернет-шахрайства, намагаючись придбати інвертори через популярний онлайн-майданчик. За її словами, вона знайшла оголошення про продаж товару та зв’язалася з продавцем, який попросив здійснити повну передоплату. Після переказу 70 000 гривень зв’язок із шахраєм обірвався, а товар так і не надійшов.

Поліція розпочала перевірку та активно працює над встановленням особи зловмисника. Шахраї, які користуються високим попитом на енергетичне обладнання, продовжують вводити в оману споживачів.

Правоохоронці закликають громадян бути обережними:

не здійснюйте повну передоплату незнайомим продавцям;

перевіряйте профіль користувача, дату створення облікового запису та відгуки;

використовуйте офіційні сервіси безпечної оплати;

уникайте переказів на карткові рахунки фізичних осіб без укладення договору.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, звертайтеся до поліції за номером 102 або до найближчого відділення для подачі заяви.

Пам’ятайте, своєчасне повідомлення допоможе повернути кошти та притягнути шахраїв до відповідальності.