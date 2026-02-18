У Житомирі та Тернополі припинено виробництво контрафакту – вилучено понад 1000 літрів алкоголю та понад 5100 пачок цигарок

Припинено діяльність групи осіб, які виготовляли та продавали контрафактні цигарки й алкогольні напої на території Житомирської та Тернопільської областей. За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури наразі чотирьом особам повідомлено про підозру.

Встановлено, що на території двох регіонів упродовж 2024-2025 років чоловіки організували підпільне виготовлення контрафактної продукції, які доставляли безпосередньо до місць продажу під виглядом відомих брендів.

Правоохоронці провели 27 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили продукції на близько 500 тис. грн. Зокрема, 5104 пачок цигарок, 1088 літрів спиртовмісної рідини, марки акцизного податку з ознаками підробки, обладнання для виготовлення та пакування алкогольних напоїв, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи, банківські картки та 163 тис. грн грошових коштів, а також 6 транспортних засобів, якими перевозили контрафактну продукцію.

Дії чоловіків кваліфіковано як незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 204 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення причетності до скоєння злочинів інших осіб.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням спільно з управлінням карного розшуку ГУНП в Житомирській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.