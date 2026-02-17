12:17 | 17.02.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

Героїчно загинув захисник Іван Чорний з Тернопільщини

03 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вільне Покровського району Донецької області внаслідок удару FPV-дрона противника героїчно загинув житель с.Увисла Чорний Іван Сергійович, 21.01.1996 року народження — старший кулеметник (бронеавтомобіля) 2-го кулеметного відділення кулеметного взводу роти вогневої підтримки 2-го батальйону оперативного призначення військової частини 3027 Національної гвардії України, повідомляють в Хоростківській міській раді.

🔹24 лютого 2022 року Іван Сергійович був призваний на військову службу по мобілізації. З 25 лютого 2022 року проходив службу у складі 44 окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола, де брав участь у бойових діях на півночі України (Чернігівська область) та на Запорізькому напрямку.

🔸Згодом продовжив службу у 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс», виконуючи бойові завдання на Куп’янському напрямку.

🔹Із 10 січня 2025 року був прийнятий на військову службу до Національної гвардії України — до 1 Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка «Буревій» (в/ч 3027), у складі якої служив старшим кулеметником роти вогневої підтримки. Підрозділ виконував бойові завдання на Куп’янському, а згодом — на Покровському напрямку.

🔸Під час виконання бойового завдання на ГБ «ГРЕЙ» в районі околиць н.п. Вільне Покровського району Донецької області із старшим солдатом Чорним Іваном Сергійовичем було втрачено зв’язок. Згодом стало відомо про його загибель.

🔹Іван Сергійович був вірним Військовій присязі, мужнім воїном, який до останнього подиху захищав незалежність та територіальну цілісність України.

💔У Героя залишилися дружина, двоє маленьких синів, Андрійко та Максимко для яких він назавжди залишиться прикладом честі, сили та любові. Молодший брат, який також захищає Україна та батьки.

🙏🏻Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам загиблого.
Схиляємо голови у скорботі та вдячності за подвиг нашого Захисника.

🇺🇦Вічна пам’ять і слава Герою.

