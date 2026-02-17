Героїчно загинув захисник Іван Чорний з Тернопільщини

03 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вільне Покровського району Донецької області внаслідок удару FPV-дрона противника героїчно загинув житель с.Увисла Чорний Іван Сергійович, 21.01.1996 року народження — старший кулеметник (бронеавтомобіля) 2-го кулеметного відділення кулеметного взводу роти вогневої підтримки 2-го батальйону оперативного призначення військової частини 3027 Національної гвардії України, повідомляють в Хоростківській міській раді.



24 лютого 2022 року Іван Сергійович був призваний на військову службу по мобілізації. З 25 лютого 2022 року проходив службу у складі 44 окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола, де брав участь у бойових діях на півночі України (Чернігівська область) та на Запорізькому напрямку.



Згодом продовжив службу у 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс», виконуючи бойові завдання на Куп’янському напрямку.



Із 10 січня 2025 року був прийнятий на військову службу до Національної гвардії України — до 1 Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка «Буревій» (в/ч 3027), у складі якої служив старшим кулеметником роти вогневої підтримки. Підрозділ виконував бойові завдання на Куп’янському, а згодом — на Покровському напрямку.



Під час виконання бойового завдання на ГБ «ГРЕЙ» в районі околиць н.п. Вільне Покровського району Донецької області із старшим солдатом Чорним Іваном Сергійовичем було втрачено зв’язок. Згодом стало відомо про його загибель.



Іван Сергійович був вірним Військовій присязі, мужнім воїном, який до останнього подиху захищав незалежність та територіальну цілісність України.



У Героя залишилися дружина, двоє маленьких синів, Андрійко та Максимко для яких він назавжди залишиться прикладом честі, сили та любові. Молодший брат, який також захищає Україна та батьки.



Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам загиблого.

Схиляємо голови у скорботі та вдячності за подвиг нашого Захисника.



Вічна пам’ять і слава Герою.

