Адаптований розклад поїзда №21/22 Харків — Львів: нові години для подорожей через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль

🚆 Укрзалізниця адаптує розклад популярного поїзда №21/22 Харків — Львів на користь трьох обласних центрів
Укрзалізниця продовжує вдосконалювати міжрегіональне сполучення та адаптуємо розклад одного з найпопулярніших поїздів, щоб мешканцям і гостям Вінниці, Хмельницького та Тернополя було ще зручніше подорожувати, зокрема з прибуттям до цих міст поза межами дії комендантської години.
📅 З 17 лютого поїзд №21/22 Харків — Львів курсуватиме за оновленим графіком:
➡️ Відправлення з Харкова — 19:26 (замість 14:27)
➡️ Прибуття до Вінниці — 05:40 (замість 00:54)
➡️ Прибуття до Хмельницького — 07:32 (замість 02:42)
➡️ Прибуття до Тернополя — 09:14 (замість 04:35)
Новий розклад забезпечить зручні пересадки для пасажирів приміських електропоїздів з інших регіонів Харківської області, зокрема:
✅ поїзд №6430 Ізюм — Харків (прибуття о 17:21)
✅поїзд №6023 Слатине — Харків (прибуття о 18:12)
Окрім цього, з’явиться зручна можливість подорожувати з Харкова до Кам’янця-Подільського з пересадкою у Хмельницькому на приміський поїзд №6383/6384 Хмельницький — Ларга, який вирушає з Хмельницького о 08:05 та прибуває до Кам’янця-Подільського о 11:40.
🎟 Квитки за адаптованим розкладом вже у продажу в застосунку, на сайті та в касах вокзалів.
Подорожуйте зручно з Укрзалізницею! 💙💛

