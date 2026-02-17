Адаптований розклад поїзда №21/22 Харків — Львів: нові години для подорожей через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль

Укрзалізниця адаптує розклад популярного поїзда №21/22 Харків — Львів на користь трьох обласних центрів

Укрзалізниця продовжує вдосконалювати міжрегіональне сполучення та адаптуємо розклад одного з найпопулярніших поїздів, щоб мешканцям і гостям Вінниці, Хмельницького та Тернополя було ще зручніше подорожувати, зокрема з прибуттям до цих міст поза межами дії комендантської години.

З 17 лютого поїзд №21/22 Харків — Львів курсуватиме за оновленим графіком:

Відправлення з Харкова — 19:26 (замість 14:27) Прибуття до Вінниці — 05:40 (замість 00:54) Прибуття до Хмельницького — 07:32 (замість 02:42) Прибуття до Тернополя — 09:14 (замість 04:35)

Новий розклад забезпечить зручні пересадки для пасажирів приміських електропоїздів з інших регіонів Харківської області, зокрема: поїзд №6430 Ізюм — Харків (прибуття о 17:21) поїзд №6023 Слатине — Харків (прибуття о 18:12)

Окрім цього, з’явиться зручна можливість подорожувати з Харкова до Кам’янця-Подільського з пересадкою у Хмельницькому на приміський поїзд №6383/6384 Хмельницький — Ларга, який вирушає з Хмельницького о 08:05 та прибуває до Кам’янця-Подільського о 11:40.

Квитки за адаптованим розкладом вже у продажу в застосунку, на сайті та в касах вокзалів.

Подорожуйте зручно з Укрзалізницею!