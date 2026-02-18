Підприємство на Тернопільщині ухилилося від сплати податків на понад 400 мільйонів гривень

Фахівці Головного управління ДПС у Тернопільській області провели планову документальну перевірку підприємства, що займається оптовою торгівлею хімічними продуктами. Виявлено порушень на понад 400 мільйонів гривень, пов’язаних з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах.

Підставою для перевірки стали дані правоохоронних органів про можливі зловживання. Під час аналізу діяльності підприємства також виявлено, що основним постачальником була білоруська компанія. Під час перевірки посадова особа товариства не надала первинні документи та бухгалтерські дані, що призвело до непідтвердження частини господарських операцій.

Після отримання акта перевірки підприємство подало заперечення, однак через систематичні відмови від надання документів і доступу до перевірки, податкові повідомлення залишено без змін. Матеріали справи будуть передані до правоохоронних органів для подальшого розслідування.