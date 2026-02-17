Валентинка для ЗСУ: тернопільські дітки передали подарунки та обереги для військових

У Тернопільському закладі дошкільної освіти №3 відбулася благодійна акція «Валентинка для ЗСУ», в якій взяли участь найменші мешканці міста, їхні батьки та педагоги. Діти разом готували теплі подарунки для українських військових.

Малеча власноруч створила «мішечки любові», заповнивши їх різноманітними смаколиками — печивом, сухофруктами, горішками, чаєм, кавою та цукерками. Кожен подарунок був індивідуально пакуваний, щоб передати частинку дитячої турботи та підтримки кожному захиснику.

Крім смачних частувань, діти підготували обереги та патріотичні листівки з побажаннями сили, витримки та якнайшвидшого повернення додому. У кожному листі — щирі слова вдячності та віри, написані дитячими руками.

Зібрані «валентинки» вже вирушили до українських військових, щоб стати для них не лише приємним сюрпризом, а й емоційною підтримкою.