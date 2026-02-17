Працівник ТЦК з Тернополя уник покарання за наїзд на велосипедиста під час переслідування

Старший солдат військової служби з ТЦК уник покарання за те, що під час переслідування наздогнав велосипедиста на авто та наїхав на нього. Інцидент стався 17 жовтня 2024 року в полях між селами Скоморохи Великогаївської громади та Остальці Теребовлянської громади. Внаслідок наїзду чоловік отримав травми середньої важкості – лікарі діагностували в нього перелом тазових кісток. У Спеціалізованій прокуратурі розпочали розслідування ДТП. У пресслужбі прокуратури ZAXID.NET підтвердили, що аварія сталася за участю військового автомобіля.

Як йдеться у вироку Теребовлянського районного суду від 11 лютого, група військових пересувалася на військовому авто Kia Sorento. За кермом перебував обвинувачений. Під час розслідування прокурори військової прокуратури встановили, що старший солдат належно не стежив за дорогою та вчасно не зреагував, не зменшив швидкість і наїхав на велосипедиста.

Потерпілий отримав переломи тазу, кульшового суглобу та хребців. У суді обвинувачений працівник ТЦК та СП визнав провину. Він розповів, що того дня він, його колега по службі та працівник поліції перебували в групі оповіщення з мобілізації. Біля с. Остальці побачили чоловіка, який їхав на велосипеді. Вони вирішили перевірити його військово-облікові документи, але потерпілий почав тікати до лісу. «Обвинувачений керував авто, зачепив потерпілого передньою частиною автомобіля, потерпілий впав. Викликали карету швидкої допомоги. Приїхали медики, забрали потерпілого, потім приїхали працівники правоохоронних органів», – йдеться у вироку Теребовлянського районного суду.

У суді обвинувачений просив суворо не карати, оскільки вперше притягується до кримінальної відповідальності, а також просить вибачення у потерпілого. Суддя призначив військовому покарання у вигляді двох років обмеження волі, однак змінив вирок на більш легший – іспитовий термін на один рік. Військового не звільнили зі служби, за виконанням усіх обов’язків має стежити його командир.

Також працівник ТЦК має сплатити потерпілому 180 тис. грн моральної шкоди. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.



