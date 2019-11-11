Здорове і красиве навіть взимку: тернопільський трихолог Любов Мукомела розповіла секрети догляду за волоссям в холодну пору року

Надмірна волога, холод і перепади температур не найкраще позначаються на стані шкіри голови і волосся. Головні убори також відіграють свою роль. Що потрібно робити для того, щоб волосся було здоровим і виглядало красиво в холодну та похмуру пору року розповіла тернопільських лікар-трихолог Любов Мукомела.

Любов Мукомела є лікарем дерматовенерологом, трихологом, яка вже більше -2х років займається лікуванням проблем шкіри голови та волосся. Зокрема це лупа, свербіж, себорейний дерматит, випадіння волосся. Проводить процедури для стимуляції росту і відновлення волосся.

«Трихологія – це частина дерматології і, звичайно, це прояв способу життя людини. Можу сказати, що глянувши, на волосся і шкіру, одразу можна зрозуміти, здоровий весь організм чи ні», – розповідає лікар.

Чи залежить стан волосся і шкіри голови від пори року?

Так, звичайно. На волосся в першу чергу впливає зовнішній вплив сонячного проміння, тоді сама структура волосся стає сухою, ламкою, більше січуться кінці. Перепад високих і низьких температур у міжсезоння і холодну пору року впливає на виділення шкірного сала (себуму), що викликає неприємні відчуття на шкіри голови, доводиться частіше її мити. Також в цей період часто загострюються такі хронічні дерматози як себорейний дерматит та псоріаз. Це відбувається через брак сонячного випромінювання. Холод, вітри і сніг викликають сухість і ламкість волосся.

Що потрібно для того, щоб волосся було здоровим в холодну пору року?

Це правильно підібраний догляд. Шампунь за типом шкіри голови, кондиціонер, маски, незмивні засоби за типом стержня волосся.

Наприклад – швидко жирніє корінь і сухе волосся : шампунь для жирного волосся + кондиціонер для сухого пошкодженого.

Завжди догляд за волоссям вартує дорого чи є альтернатива?

Засобів зараз дуже великий вибір і за різною ціною. Важливо дивитись на склад. Бо не завжди дорогий шампунь – це якісний, і той, що вам підійде. Засоби потрібно пробувати. Бо це індивідуально.

Чи варто міняти засоби для догляду за волоссям (фарба, шампунь, маска, кондиціонер) у зимовий період?

У зимовий період можна комбінувати шампунь для жирного, чергуючи його з серією до частого миття. А по довжині зараз є великі вибір засобів з позначкою «no frizz”. Це означає, що вони будуть зменшувати електростатику, яка виникає від тертя волосся до верхнього одягу, перепадів температур. Вони дають глибоке зволоження і живлення кінцям.

Щодо користування електроприладами. Наприклад фен, вирівнювач, плойка – чи завдає це додаткової шкоди волоссю в холодну пору року?

Використання гарячих вирівнювачів і плойок у будь який сезон дуже шкодять структурі волосся.

Чи потрібно робити масажі для шкіри голови? Якщо так, то які?

Масаж шкіри голови корисно робити для стимуляції кровообігу, росту нового волосся і загального розслаблення. Проводити м’якими масажними рухами по шкірі голови, зміщуючи злегка скальп. Це робити 2-3 хв, ввечері перед сном.

Яких вітамінів в цей період потребує волосся і як їх краще вживати?

Для волосся важливо вживати білкову їжу: яйця, рибу ,м’ясо, бобові, сир.

Також у зимовий період збагатити раціон вітаміном Д, омега 3,6,9 (жирні сорти риб, нерафіновані олії, авокадо). Віт групи В, цинк, селен – містяться у крупах, горіхах, насінні.

Любо, розкажіть про таке явище, як сезонне випадіння волосся. Чи справді воно існує і що з цим робити?

Сезонне випадіння справді є. Це один з видів фізіологічного, тобто нормального випадіння волосся, Зазвичай це триває близько 3-4-х місяців, з кінця серпня і протягом всієї осені. Може пройти самостійно. При цьому рекомендовано насичувати організм вітамінами, білковою їжею, більше відпочивати. Не потрібно боятися розчісувати волосся, не потрібно боятися мити голову. Мити голову потрібно за потребою, щоб знежирити, підбирати відповідні засоби, пілінги для волосся. Вони стимулюють кровообіг, очищують шкіру від надлишку жиру, покращують мікроциркуляцію шкіри голови і обмінні процеси.

Також в домашньому догляді можна додавати різноманітні ампули та сироватки, які можна втирати в шкіру голови. Але звичайно не рекомендовано займатись самолікуванням. Перед тим, як почати курс лікування, потрібно звернутися до лікаря. Можливо доведеться здати аналізи для уточнення діагнозу: чи це сезонне випадіння, чи це прояв залізодефіциту, чи це погана робота щитовидної залози. Це треба уточнити.

Ще дуже важливим фактором випадіння волосся може бути дефіцит вітаміну D3, кількість якого в організмі зменшується з приходом осені і зими, коли переважає хмарна погода. Це період з жовтня по квітень. І в цей час рекомендовано приймати цей вітамін. Але для того, щоб знати яка доза вам необхідна, потрібно перевірити його дозу в крові.







