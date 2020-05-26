Дитячі табори Тернопільщини готуються до початку роботи
Їх перевірили пожежники, працівники Держпродспоживслужби, Держпраці, ДСНС, Ради профспілок та Тернопільської облдержадміністрації.
Першочергову перевірку проходять саме ті заклади, у яких відпочиватимуть діти пільгових категорій, яких у Тернопільській області налічується понад 64 тисячі.
❗️У таких таборах щороку відпочивають діти-сироти, діти з малозабезпечених і багатодітних сімей, відмінники та діти учасників російсько-української війни.
📌Загалом з обласного бюджету на оздоровлення дітей виділено майже 8 млн грн. Крім того, в районних бюджетах та територіальних громадах на ці потреби закладено ще 8 млн грн.