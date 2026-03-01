Тернопільщина втратила захисника Олексія Гладченка

25 лютого помер наш захисник – збаражанин Олексій Гладченко, 1984 р.н., повідомляє міський голова Роман Полікровський.



Воїн – стрілець – помічник гранатометника служив на фронті від початку повномасштабного вторгнення російського агресора.



Щиро співчуваємо рідним та близьким померлого. Розділяємо невимовний біль цієї гіркої втрати.



Зустріч воїна відбудеться у Сквері Героїв у понеділок, 2 березня, о 13 годині. Після спільної молитви траурний кортеж попрямує до церкви Успіння Пресвятої Богородиці у Збаражі.

Чин похорону – у вівторок, 3 березня, об 11 годині.



Просимо прийти і гідно вшанувати захисника, який зі зброєю в руках відстоював наше право на гідне майбутнє.

Поділіться:









