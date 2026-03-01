13:46 | 1.03.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

Тернопільщина втратила захисника Олексія Гладченка

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
Олексій Гладченко

 25 лютого помер наш захисник – збаражанин Олексій Гладченко, 1984 р.н., повідомляє міський голова Роман Полікровський.

🙏🇺🇦Воїн – стрілець – помічник гранатометника служив на фронті від початку повномасштабного вторгнення російського агресора.

💔😢🙏Щиро співчуваємо рідним та близьким померлого. Розділяємо невимовний біль цієї гіркої втрати.

🚔🇺🇦🙏Зустріч воїна відбудеться у Сквері Героїв у понеділок, 2 березня, о 13 годині. Після спільної молитви траурний кортеж попрямує до церкви Успіння Пресвятої Богородиці у Збаражі.
Чин похорону – у вівторок, 3 березня, об 11 годині.

💔🇺🇦🙏Просимо прийти і гідно вшанувати захисника, який зі зброєю в руках відстоював наше право на гідне майбутнє.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *