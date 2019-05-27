Дівчинка з Тернополя Антоніна Закорчемна отримала призове місце на міжнародному конкурсі, де змагались діти з 84 країн

На міжнародному науково-технічному конкурсі Intel в Арізоні в категорії механічної інженерії Антоніна Закорчемна та Артем Лаптєв зайняли третє місце. Про це повідомляє мама Антоніни – Ольга Закорчемна.

Діти змагалися з 84 різними країнами і територіями з усього світу і з 70 іншими проектами в категорії машинобудування.

Не можу підібрати слова, які б описали старання, наполегливість, вміння не здаватись навіть коли все розвалюється і опускаються руки, вміння підтримувати один одного, долати перешкоди, не зважаючи на хронічну втому та відсутність сну і відпочинку, вміння йти до мети. Нехай це все поміститься у одному слові – молодці!- ділиться емоціями мама.

Діти почали цей проект ще минулого року з друзями із України. Вдома, такі гострі соціальні проблеми, як фінансова недоступність літературності та навчання для незрячих, є особливо чутливими, – каже Антоніна. А тут, у Фрайбурзі, є неймовірна допомога та мотивація від академії, вчителів та від Ukraine Global Scholars з усіма їх супер-успішними аламні, для того, щоб проект реалізувати.

Ідея проекту: розробити дешеву та ефективну заміну дорогим пйевзо-керамічним елементам, що рухають сотні механічних точок на змінній лінійці Брайля на приладі. А також, створити доступний мобільний додаток, що використовує Google Assistant і цифрову хмарну бібліотку для пошуку літератури для читання.

–Наразі, наша ціль – це довести наш прототип до стадії, в котрій він зможе переконати ключових гравців індустрії технологій для незрячих у наявності набагато більш доступних альтернатив. Таким чином, можливо, дуже скоро багато мільйонів людей зможуть отримати нові круті можливості у житті 🙂 , – каже дівчина.

Нагадаємо, тернополянка Антоніна Закорчемна увійшла у десятку найталановитіших учнів України та виграла грант на навчання в одній з найпрестижніших шкіл Америки.

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