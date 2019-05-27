“Українську молодь – Христові” відновлюють у Теребовлі

25 травня провідники молодіжної християнської організації “Українська молодь – Христові” м. Тернополя відвідали княже місто Теребовля, де відбулася зустріч з активною молоддю парафії УГКЦ св. Миколая Чудотворця. У ході зустрічі, яка пройшла на запрошення настоятеля о. Петра Пастуха, відбулася презентація УМХ з метою створення локального осередку спільноти. Окрім парафіяльної молоді, на презентацію прибули керівники Теребовлянської молодіжної міської ради з метою координації молодіжних ініціатив, – повідомляє прес-служба архиєпархії.

Духівник Тернопільського осередку ГО «Українська молодь – Христові» о. Олег Харишин представив духовні настанови для молоді Митрополита Андрея Шептицького, заохотив кожного пройти шлях приготування, а, відтак, долучатися до лав УМХівців. Координатор УМХ у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії Ірина Драгущак та інші члени спільноти розповіли про історію, місію та напрямки діяльності організації.

Відтак, о. Петро Пастух висловив сподівання, що завдяки скоординованим зусиллям молоді та священнослужителів осередок УМХ буде відновлено. Він, власне, був особливо активним у 90-тих роках під проводом о. Степана Манорика. Відтепер справою віднови та духовного проводу УМХ у Теребовлі займатиметься о. Петро Мушинський. (Усім зацікавленим подаємо контактний телефон священнослужителя – 0679464940).

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