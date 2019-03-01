До уваги тернополян: Як і коли запрацює електронний рецепт у програмі «Доступні ліки»

Урядова програма «Доступні ліки» з квітня переходить в адміністрування Національної служби здоров’я України. Кабінет Міністрів України ухвалив відповідні рішення на засіданні 27 лютого 2019 року.

Уже у березні Національна служба здоров’я розпочне підписувати договори з аптеками по всій країні, а з квітня 2019 року запрацює електронний рецепт і НСЗУ почне оплати аптекам за програмою. Це регламентовано постановами Кабінету Міністрів від 27 лютого 2019 року «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів», «Деякі питання щодо договорів про реімбурсацію», «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань».

ЩО ЗМІНИТЬСЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ

Перехід програми «Доступні ліки» до НСЗУ дозволить пацієнтам отримувати ліки за рецептом у будь-якій аптеці в Україні, яка має договір з НСЗУ, без прив’язки до місцевості, де цей рецепт був виданий. Відтак, програма стане ще доступнішою для пацієнтів.

Наприклад, якщо ви обрали сімейного лікаря, терапевта або педіатра не поряд з домом, а у сусідньому селі чи місті, тепер отримати ліки за рецептом ви можете в зручній для вас аптеці. Не обов’язково отримувати ліки в аптеці, що знаходиться поряд з вашим лікарем.

Ще одне нововведення — з квітня ліки за урядовою програмою реімбурсації «Доступні ліки» можна буде отримати тільки за електронним рецептом, виписаним сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами через електронну систему охорони здоров’я. До цього часу в аптеках-учасницях програми буде встановлене спеціальне програмне забезпечення і вони підпишуть договори з Національною службою здоров’я.

ЯК ПАЦІЄНТОВІ ОТРИМАТИ ЛІКИ В АПТЕЦІ ЗА ЕЛЕКТРОННИМ РЕЦЕПТОМ

Крок 1. Пацієнт записується та приходить на прийом до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у нього підписана декларація.

Важливо! Пацієнт має звернутися саме до свого лікаря. Якщо ви ще не підписали декларацію, це варто зробити. Без декларації скористатися програмою «Доступні ліки» буде неможливо.

Крок 2. Лікар проводить прийом і виписує рецепт.

Крок 3. Під час виписування електронного рецепту лікар разом з пацієнтом мають перевірити, чи номер мобільного телефону, зазначений в декларації є актуальним і належить пацієнту. Лікар повинен назвати вам код мобільного оператора та останні цифри номера.

Крок 4. Після перевірки номера телефону лікар виписує рецепт в електронній системі охорони здоров’я.

Крок 5. На мобільний телефон пацієнта приходить смс з унікальним номером рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці. Зміст СМС: «Ваш рецепт : ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код підтвердження: ХХХХ».

Крок 6. За необхідності або на прохання пацієнта лікар може роздрукувати консультаційний висновок, який містить розділ з призначеннями, зокрема призначенням ліків. В цьому розділі зазначається інформація про виписані ліки та номер електронного рецепта.

Крок 7. Пацієнт йде у будь-яку зручну для нього аптеку, що бере участь у програмі «Доступні ліки». Називає працівнику аптеки номер рецепта.

Крок 8. Працівник пропонує пацієнту лікарські засоби, які є в цій аптеці і входять в програму «Доступні ліки».

Крок 9. Пацієнт обирає один із лікарських засобів і називає чотиризначний код підтвердження та отримує свої ліки. Якщо необхідного препарату немає, пацієнт може піти в іншу аптеку і отримати ліки там.

Програма «Доступні ліки» розпочалась 1 квітня 2017 року і триває майже два роки. За час роботи програми в межах програми виписано понад 33 млн рецептів на понад 1,7 млрд грн. В 2019 році кількість рецептів виросла на 6 млн.

Зараз вже кожна третя аптека (всього 6000) увійшла в програму.

Програма показує і якісні зміни в показниках здоров’я населення. За перший рік роботи програми «Доступні ліки» кількість пацієнтів з нормалізованим цукром при діабеті 2 типу збільшилася на 6,5%. Кількість викликів швидкої допомоги з підозрою на інсульт чи інфаркт зменшилася на 4,2%. Майже на 6% менше українці викликали швидку через приступи бронхіальної астми. Всього на 17 000 менше викликів в 2017 році.

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