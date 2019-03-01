У Тернополі пропонують в оренду приміщення під офіси, склади та лабораторію

Регіональне відділення по Тернопільській області пропонує в оренду :

– частину нежитлового приміщення (у т.ч. 6,0 кв. м – площа спільного користування) 1-го поверху гуртожитку площею 42,0 кв. м у м. Тернопіль, вул. Винниченка, 6, строком на 2 роки 11 місяців для розміщення офісу (робота в сфері інформаційних технологій);

– частину приміщень гаражів площею 53,0 кв. м у м. Тернопіль, вул. Текстильна, 30а, строком на 2 роки 11 місяців для складування матеріалів;

– частину нежитлового приміщення на 6-му поверсі будівлі площею 26,7 кв. м у м. Тернопіль,

вул. Танцорова, 11, строком на 2 роки 11 місяців для розміщення офісу (агентство працевлаштування);

– частину приміщення 4-го поверху навчального корпусу площею 67,9 кв. м у м. Тернопіль,

вул. Руська, 12, строком на 5 років для розміщення лабораторії імуногістохімічних досліджень.

Останній день прийому заяв – 14 березня 2019 року. Заяви приймаються у регіональному відділенні (м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603), тел. для довідок: (0352) 52 36 38.

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