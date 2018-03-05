У Тернополі відбувся День пам’яті абортованих дітей

3 березня, у другу суботу Великого Посту, на парафії святої Великомучениці Теклі та Архикатедральному Соборі Тернополя провели День пам’яті абортованих дітей.

У храмі великомучениці Теклі, що розташована на території другої міської лікарні, на захід, присвячений вшануванню усіх абортованих дітей, зібралося понад 50 осіб, серед них: парафіяни храму, представники організації «Рух за Життя», члени спільноти «Матері в Молитві», медики.

Кожен прибув молитися зі священиками – медичними капеланами Тернопільсько-Зборівської архиєпархії на чолі з головою єпархіальної комісії у справах душпастирства охорони здоров’я о. Андрієм Желізко. Отці відслужили покаяльний Акафіст жінок, які вчинили аборт, молились вервицю за абортованих дітей, а також молитви за припинення абортів в Україні.

Отець Андрій Желізко зачитав присутнім звернення комісії УГКЦ у справах душпастирства охорони здоров’я з нагоди Дня пам’яті абортованих дітей. Парох храму св. великомучениці Теклі, капелан ТМКЛ№2 о. Андрій Дахим поділився навчанням на тему «Цінність людського життя».

«Наше суспільство переживає сьогодні екзистенціальну кризу духовного виміру людського життя, бо, з одного боку, відбувається розвиток медицини, сприяння збереження життя, а з іншого – моральна деградація та інші чинники стають причиною зневаги Божого дару життя та людської гідності», – відзначив о. Андрій. Відтак волонтери парафії, які здійснюють молитовне служіння у ТМКЛ№2, разом із вагітними жінками відділу патології вагітності молилися вервицю за дар життя, продовження роду та припинення абортів в Україні.

Аналогічний захід цього дня відбувся в Архикатедральному Соборі Тернополя. Присутні спільно молилися вервицю в наміренні за ненароджених дітей. Організаторами молитовної ініціативи стала організація «Колиска життя», що діє при Архикатедрі, а до її проведення долучилися різні молитовні спільноти, зокрема «Матері в молитві». Варто зазначити, що за роки діяльності організації «Колиски життя», вдалося врятувати життя 24 ненароджених дітей.

Молитвою провадили отці-капелани вищезгаданих спільнот о. Мартин Хомів та о. Сергій Сенчишин.

Джерело: Прес-служба архиєпархії