18:05 | 9.11.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі чоловік мало не до смерті побив жінку

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З тілесними ушкодженнями та без свідомості до лікарні бригада екстреної медичної допомоги привезла жительку Тернополя. 54-річну жінку побив її співмешканець, а коли вона втратила свідомість – викликав швидку.

Медики про інцидент повідомили працівників поліції. Слідчо-оперативна група, яка працювала на місці події встановила, що на момент сварки чоловік 1977 року народження перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Під час суперечки він почав завдавати співмешканці удари руками та ногами в різні ділянки тіла.

Жінці стало погано і вона втратила свідомість. Її госпіталізували, а кривдника затримали відповідно до статті 208 КПК.

Вирішується питання про оголошення йому підозри згідно зі статтею 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження)ККУ. Триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснює обласна прокуратура.

 

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