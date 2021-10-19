Львівський суд став на захист Тернопільської районної лікарні

Адвокати захистили інтереси жителів Тернопільського району і працівників Тернопільської районної лікарні.

18 жовтня Західний апеляційний господарський суд в місті Львові задовольнив апеляційну скаргу Керуючого партнераМихайла Самуляка, яка подана в інтересах Великобірківської селищної ради і скасував рішення Господарського суду Тернопільської області.

Нагадаємо, що Тернопільська міська рада виграла суд у Тернополі, скасувавши рішення Тернопільської районної ради про розподіл приміщень районної лікарні між навколишінми селами: Великоберезовицькою селищною радою; Великогаївсько. сільською радою; Байковецькою сільською радою; Підгороднянською сільською радою; Білецькою сільською радою; Великобірківською селищною радою.

Тернопільська районна лікарня підтримувала судову війну з мерією на стороні навколишніх сіл, адже ще не стерлося з пам’яті те, як було ліквідовано залізничну лікарню на вул. Франка, або що сталося з поліклінікою на вул. Острозького.

Очевидно, така ж доля може у перспективі чекати й цю медустанову

Що цікаво, у суді нове керівництво Тернопільської районної ради як відповідачі частково визнали позов Тернопільської міської ради, фактично ставши на сторону позивача, – кажуть адвокати.

Мотиви рішення Західного апеляційного господарського суду поки, ще не відомі, 18 жовтня проголошено лише вступну і резолютивну частини. З ним можна буде ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень за номером справи 921/787/20.

Це лише виграна битва, Тернопільська міська рада має право подати касаційну скаргу протягом 20 днів до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, однак ми будемо воювати до «останнього патрона», захищаючи інтереси жителів Тернопільського району і працівників Тернопільської районної лікарні, – кажуть адвокати.

Інтереси Великобірківської селищної ради у суді представляла команда адвокатів з адвокатських об’єднань «Самуляк та партнери» та «Галицька правнича група»: Самуляк Михайло, Іра Печена та Адвокат Стецюк Юрій.