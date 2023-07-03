14:50 | 3.07.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Борщівські рятувальники ліквідували пожежу господарської будівлі

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

30.06 о 11:44 виникла пожежа одноповерхової деревʼяної господарської будівлі в с. Залісся Іване-Пустенської ТГ Чортківського району. Вогнем знищено дерев’яну господарську будівлю та речі домашнього вжитку. Пошкоджено пластикове вікно. З вогнем боролись черговий караул 8 Державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна команда с. Іване Пусте. Причини виникнення пожежі та сума збитки встановлюються. Під час гасіння пожежі підрозділом врятовано 1 житлову будівлю.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *