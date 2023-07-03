Борщівські рятувальники ліквідували пожежу господарської будівлі

30.06 о 11:44 виникла пожежа одноповерхової деревʼяної господарської будівлі в с. Залісся Іване-Пустенської ТГ Чортківського району. Вогнем знищено дерев’яну господарську будівлю та речі домашнього вжитку. Пошкоджено пластикове вікно. З вогнем боролись черговий караул 8 Державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна команда с. Іване Пусте. Причини виникнення пожежі та сума збитки встановлюються. Під час гасіння пожежі підрозділом врятовано 1 житлову будівлю.

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