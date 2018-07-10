Два гран-прі із конкурсу в Греції — у кременчанок
Одразу дві нагороди, гран-прі у своїх категоріях, привезли кременчанки із міжнародного конкурсу у Греції, котрий відбувся у місті Салоніки. У вокальному конкурсі перемогла Наталія Гладин. Вероніка Кондратюк здобула перемогу у номінації ораторського мистецтва.
Також кременчанки отримали перші премії у іншому конкурсі в Греції, п’ятому міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв “Art Palace Gold Stars”.
Народна майстриня Надія Волощук підготувала для майстер-клас із виготовлення ляльки мотанки для учасників фестивалю та гостей.
Запросили талановитих українок для участі й наступного року.
Фото: Вікторія Іваницька
Джерело: Кременець City