Два гран-прі із конкурсу в Греції — у кременчанок

Одразу дві нагороди, гран-прі у своїх категоріях, привезли кременчанки із міжнародного конкурсу у Греції, котрий відбувся у місті Салоніки. У вокальному конкурсі перемогла Наталія Гладин. Вероніка Кондратюк здобула перемогу у номінації ораторського мистецтва.

Також кременчанки отримали перші премії у іншому конкурсі в Греції, п’ятому міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв “Art Palace Gold Stars”.

Народна майстриня Надія Волощук підготувала для майстер-клас із виготовлення ляльки мотанки для учасників фестивалю та гостей.

Запросили талановитих українок для участі й наступного року.

Фото: Вікторія Іваницька

Джерело: Кременець City