На трасі Івано-Франківськ–Бучач–Тернопіль відремонтували місток

Дорожники Тернопільщини завершили ремонт інфраструктурного об’єкту на трасі Н-18 біля села Гончарівка. Нагадаємо, навесні комісія спеціалістів Служби автомобільних доріг у Тернопільській області та Тернопільської ОДА виявили небезпечне руйнування містку: через корозію та постійний тиск великовантажного транспорту його опора зруйнувалася.

Аби швидко та недорого ліквідувати проблему і вберегти шматок траси Н-18 від провалу, шляховики області на місці містка встановили водопропускну трубу. Сьогодні об’єкт здано в експлуатацію.

Підрядник також прочистив русло, вирівняв земельне полотно до необхідних параметрів та здійснив ремонт дорожнього покриття.