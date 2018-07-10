У Тернопільському районі є чудотворна ікона

8 липня у с. Буцнів, що поблизу Тернополя, відбулася проща до чудотворної ікони Буцнівської Божої Матері. Архиєрейську Святу Літургію в храмі Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії очолив високопреосвященний архиєпископ та митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) у співслужінні священиків Великоберезовицького деканату. З нагоди паломництва вірним був уділений повний відпуст.

На прощу до Буцнівської чудотворної ікони прибуло понад тисячу паломників із різних сіл та містечок. Під час проповіді владика Василій наголосив про важливість почитання Богородиці та привів у приклад чуда, які Діва Марія виявляла через свою чудотворну ікону в Буцневі. Божественну Літургію своїм мелодійним співом супроводжував хор парафії Пресвятої Трійці смт. Озерна.

Після Святої Літургії настоятель храму о. Євгеній Кобильник подякував владиці, священикам та усім хто взяв участь у прощі. Особливу подяку отець-настоятель склав о. Олегу Гаху настоятелю храму святих верховних апостолів Петра і Павла с. Буцнів УПЦ КП, який разом із парафіянами взяв участь у відпусті. Після слів привітання відбулось освячення води та процесійний хід із копією чудотворної ікони навколо церкви.

Наступний відпуст відбудеться на свято верховних апостолів Петра і Павла 12 липня, Свята Літургія розпочнеться о 12.00.

Повідомив о. Євген Кобильник

Довідка

Чудотворна ікона Буцнівської Божої Матері походить із XVIII ст. та належить до двадцятки плачучих ікон України. Минулого року 17 червня Святіший Отець Папа Франциск через Апостольську пенітенціарію надав парафіяльному храму Непорочного Зачаття Пречитої Діви Марії с. Буцнів УГКЦ, де знаходиться чудотворна ікона, статус повного відпусту, який можна отримати тричі на рік, а саме в першу неділю після Різдва св. Івана Хрестителя, на свято верховних апостолів Петра й Павла (12липня) та празник Непорочного Зачаття Діви Марії (22 грудня). Також кожної першої суботи місяця перед Чудотворною Іконою проводяться молитви на оздоровлення, початок о 10.00.