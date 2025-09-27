У Тернополі затримали жінку, яка побила 4-річну дитину

У Тернополі поліцейські встановили особу жінки, яка вдарила 4-річну дитину. Інцидент стався, коли матір малечі зайшла до пекарні, залишивши свою доньку біля входу. За словами заявниці, невідома жінка на вулиці без жодної видимої причини вдарила дитину.

Інцидент зафіксували камери відеоспостереження

Відразу після звернення до поліції, за допомогою камер відеоспостереження, правоохоронці встановили особу жінки. Нею виявилася 53-річна тернополянка, яка не змогла пояснити своїх дій. Під час допиту жінка не надала жодних обґрунтувань для такого вчинку.

Кримінальне провадження за умисне завдання удару

За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України (умисне завдання удару чи інших насильницьких дій, що спричинили фізичний біль, але не тілесні ушкодження). Санкція цієї статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи до 200 годин або виправні роботи строком до одного року.

Швидка реакція правоохоронців

Поліція оперативно реагувала на звернення і завдяки записам з камер відеоспостереження вдалося швидко знайти і розшукати зловмисницю.