Епідеміологічна ситуація на Тернопільщині погіршилася — карантин посилюють

Епідеміологічна ситуація на Тернопільщині впродовж останнього часу дещо погіршилася, значно зросла кількість хворих на COVID-19. Статистичні дані за результатами проведених досліджень озвучив лікар – епідеміолог Володимир Паничев на засіданні оперативного штабу.

«Станом на ранок 17 червня всього лабораторно обстежено у місті методом ПЛР 4185 осіб, а за останній тиждень в місті – 672 особи, – повідомляє Володимир Паничев. – Епідеміологічна ситуація на Тернопільщині не є благополучна. Показник інциндентності, який рекомендовано Кабінетом Міністрів України (12 випадків на 100 тис. населення) на сьогодні складає 18,9 в області. Зареєстрований новий летальний випадок».

У місті Тернополі епідеміологічна ситуація багато в чому визначається ситуацією в області і, в першу чергу, залежить від міграційних процесів. Показник інциндентності по місту має тенденцію до росту. Вікова структура серед хворих у Тернополі складає: діти – 8,9%, дорослі – 91,1%.

За час спостереження одужали 95 тернополян, з них – 25 медиків. За весь період спостереження у Тернополі зареєстровано один летальний випадок.

У зв’язку з цим Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом прийняв рішення:

– Заборонити будь-які масові заходи, за виключенням ЗНО та пов’язані з діяльністю об’єктівкритичної інфраструктури.

– Заклади громадського харчування мають працювати лише за умови дотримання карантинних норм. В закладах заборонено святкування тривалих масових заходів, має бути дотримана відстань розміщення столиків. А за одним столом дозволено перебували лише чотирьом людям і не більше двох годин.

– В торгових центрах та на ринках має бути забезпечено окремий вхід та вихід для відвідувачів. Проведення температурного скринінгу та дезінфекцію рук і приміщень не відміняють також. Якщо заклади не дотримуватимуться вимог – їх зачинятимуть.

– Перевезення пасажирів в громадському транспорті має бути виключно в масках та в кількості людей, відповідно до місць для сидіння. Якщо пасажири відмовлятимуться надягати маски – транспорт зупинятимуть.

– Торгово-розважальні центри на дотримання норм карантину 18 червня перевірятиме спеціальна група. – Закладам охорони здоров’я на території міста заборонити планову госпіталізацію. Кого можна госпіталізовувати – визначає консиліум. Профілактичні огляди припинять.

– На базі лікарні Швидкої допомоги мають розгорнути госпіталь.



