Після скандалу в податковій Тернопільщини призначили нового керівника

У головному управлінні Державної податкової служби в Тернопільській області призначили нового керівника. Виконувачем обов’язків начальника став колишній заступник керівника Вінницької обласної податкової Віктор Нижник. Його попередницю, Ольгу Ліщинську звільнили після скандалу із масштабним хабарництвом її заступниці, пише ЗАХІД.

Про нове призначення повідомив у своєму телеграм-каналі активіст Тарас Середич. Він зазначив, що між кадровими змінами і звільненням Ольги Ліщинської пройшло два тижні. Також інформація про нового керівника появилася у розділі «Керівництво» на офіційному сайті головного управління ДПС Тернопільщини. Також там зазначено, що Віктор Нижник має 4 ранг державного службовця. Водночас його біографії не оприлюднювали.

З декларацій, які подав новий керівник податкової області на сайті НАЗК, відомо, що до призначення на Тернопільщину він працював заступником начальника ГУ ДПС у Вінницькій області. Його служба в податкових органах почалася у 2015 році з Калинівського відділення колишньої Державної фіскальної служби у Вінницькій області. У 2018 році його призначили на посаду заступника начальника ГУ ДФС у Вінницькій області (теперішня – Державна податкова служба – ред.), де він пропрацював до 2026 року.

Додамо, що Віктор Нижник на цій посаді замінив Ольгу Ліщинську, яку звільнили 16 жовтня. Це сталося після гучного скандалу із її заступницею, Марією Мельник, яка із спільниками вимагала хабар в розмірі 75 тис. євро. Ольга Ліщинська очолювала обласну податкову службу майже два роки – її призначили на посаду 17 лютого 2025 року. До неї податковою керував Руслан Цвігун.