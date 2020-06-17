Універсальне рішення для кожного автовласника

ТМ CASTROL належить транснаціональному нафтогазовому конгломерату British Petroleum. Підприємство спеціалізується на виробництві мастильних матеріалів, технічних рідин, очищувачів та інших спецзасобів для техобслуговування легкових автомобілів, вантажівок і мотоциклів.

Продукція даного виробника характеризується високими експлуатаційними характеристиками, що підтверджено наявністю допусків провідних світових автоконцернів – Volkswagen, BMW, Ford, Renault, Porsche, Mercedes-Benz й багатьох інших.

Моторна олива CASTROL 5W-30 належить до найбільш поширених категорій в’язкості, оскільки підходить для цілорічного застосування у кліматі помірних широт при температурі від -30 до +25 ℃. Вона виготовляється у синтетичному та напівсинтетичному варіантах, із застосуванням інноваційних технологій Fluid TITANIUM, Dualock та Ultraclean, а також збалансованого комплексу присадок. Їх дія спрямована на максимальне розкриття потенціалу двигуна внутрішнього згоряння.

Особливості асортиментного ряду

Продуктова лінійка бренду в’язкістю 5W-30 представлена кількома серіями, що розрізняються за своїм функціоналом:

1. EDGE – 100%-на синтетика, що мінімізує коефіцієнт тертя між сполученими деталями за допомогою ущільнення захисної плівки у точках екстремального тиску, підвищуючи таким чином продуктивність мотору;

2. GTX – змащувальні рідини з посиленими мийно-диспергуючими властивостями, які ефективно усувають існуючий шлам у масляних каналах та перешкоджають його подальшому утворенню, істотно продовжуючи моторесурс силового вузла;

3. Magnatec – автооливи, створені на основі поляризованих молекул, які притягуються до металу і утворюють стійкий захисний шар на внутрішніх поверхнях ДВЗ, що сприяє значному зниженню зносу при будь-яких режимах експлуатації;

4. Elixion, Enduron і Vecton – продукти з продовженим інтервалом заміни та енергозберігаючою функцією, котрі надійно захищають двигун вантажних автомобілів, автобусів і комерційної техніки від шкідливих відкладень та зносу.

Де придбати оригінальні автооливи CASTROL?

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