Федерація Картингу Тернопільської області влаштувала одне із найпрестижніших змагань України

Федерація Картингу Тернопільської Області (ФКТО) гідно прийняла гостей із всієї України на другому етапі Кубку України з національних класів картингу. Змагання проходили у м. Тернопіль на картинговій трасі по вул. Шептицького, 26. До змагань ФКТО готувалась завчасно роботи почалися із квітня, і тривали до самих змагань. Із всіх тернопільських шиномонтажів звозились шини, для обгородження траси. Діти малювали бордюри на поворотах, у червоний та білий колір. Прибиралась територія, обгороджувались технічні зони, підсипався ґрунт, і так далі. Спонсори а саме компанія «ЛАН» організувала музичний супровід, ведучого і чудових дівчат, для вручення нагород. А також надала важку техніку, для підсипки ґрунту, і транспортування спорядження пілотів ФКТО.

Але найголовніше це те, що Кубок України із національних класів картингу проходив вперше у м. Тернопіль. Це одні із найпрестижніших змагань в Україні. Складаються вони із 4х етапів, які проходять у різних місцях. Цього року Кубок України приймають – 1й етап Київ, 2й етап Тернопіль, 3й етап Полтава, 4й етап Київ. За кожний етап начисляються бали, і по результату 4х вибирається переможець.

У Тернопіль приїхали спортсмени із Чернівців, Чернігова, Черкас, Кам’янського, Києва, Харкова, Львова, Стрия, Полтави, Луцька, Рівного. За ФКТО виступало 29 спортсменів, із 67 спортсменів. І відповідно набрала наша команда найбільше балів.

Отже вітаємо переможців і учасників змагань.

Клас картів “Популярний-юніор”

1. Шундаревська Христина ФКТО “Тернопіль”

2. Богдан Олександр ФКТО “Тернопіль”

3. Боднарюк Сергійм.Чернівці

4. Чернік Марко ФКТО “Тернопіль”

5. Потапчук Олександр ФКТО “Тернопіль”

Клас картів “Популярний”

1. Ференс Іван EKR-Тернопіль

2. Дорошенко Іван ЧОЦНТТУМ, м. Чернігів

3. Пономар Сергій м.Чернівці

4. Альохін Ігор ФКТО “Тернопіль”

5. Газа Михайло ФКТО “Тернопіль”

6. Грунтковський Анатолій ФКТО “Тернопіль”

Клас картів “National Shifter”

1. Сарапук Владислав EKR-Тернопіль

2. Сорокопуд Артемм.Чернівці

3. Лукашук Денис ФКТО “Тернопіль”

4. Пінзар Едуард EKR-Тернопіль

5. Думанський Вадім ФКТО “Тернопіль”

6. Мазур Євген ФКТО “Тернопіль

Клас картів “National”

1. Німець Сергій ФКТО “Тернопіль”

2. Полоз ГеоргійЧОЦНТТУМ, м. Чернігів

3. Кучеровський Олександр м.Чернівці

4. Смагула Семен ФКТО “Тернопіль”

5. Сорочук Юрій ФКТО “Тернопіль”

6. Худа Сергій м.Чернівці

7. Лобоцький Іван ФКТО “Тернопіль”

8. Лещенко Максим м. Черкаси

9. Чурило Михайло ФКТО “Тернопіль”

10. Лещенко Дмитро м. Черкаси

11. Пушкарський Денис EKR-Тернопіль

12. Ліпатов Руслан м.Чернівці

Клас картів “National junior”

1. Бліхар Олександр ФКТО “Тернопіль”

2. Боднарк Сергій м.Чернівці

3. Красуля Юрій EKR-Тернопіль

4. Бовканюк Богдан м.Чернівці

5. Люшняк Тадей ФКТО “Тернопіль”

Клас картів “60-mini”

1. Комендат Олександр ФКТО “Тернопіль”

2. Андруша Матвій ЧОЦНТТУМ, м. Чернігів

3. Німець Станіслав ФКТО “Тернопіль”

Клас картів “Піонер-Н”

1. Черниш Михайло Дніпро-карт, м. Камянське

2. Калінський Микола ФКТО “Тернопіль”

3. Фаткулін Тимофій ЧОЦНТТУМ, м. Чернігів

4. Постановська Вікторія ДЮСШ “Автомобіліст”, м. Київ

5. Матіців Жан ФКТО “Тернопіль”

6. Ткачук Владислав EKR-Тернопіль

7. Соловянов Владислав ФКТО “Тернопіль”

8. Чурило Олександр ФКТО “Тернопіль”

9. Бойчук Іван ФКТО “Тернопіль”

10. Мельнік Дмитро м.Чернівці

11. Стицюк Поліна ФКТО “Тернопіль”

Клас картів “60-baby”

1. Крутоголов Лев Borsch Racing, м. Київ

2. Ткач Кирил Ковдоб-моторспорт, м. Ченігів

3. Голубчік Андрій Borsch Racing, м. Київ

4. Кейдун Єгор м. Київ

5. Чупінін Марк Картпром, м. Дніпро

6. Ляхов Артем ФКТО “Тернопіль”

Клас картів “Піонер-Н-міні”

1. Яремій Олексій команда «Ткач Юрій»

2. Боднарюк Богдан м.Чернівці

3. Кобилянський Артем ДЮСШ “Автомобіліст”, м. Київ

4. Кондратенко Богдан ЧОЦНТТУМ, м. Чернігів

5. Дуда Данило ФКТО “Тернопіль”

6. Дячино Станіслав ХОТШ ТОСУ-Лідер, м. Харків

7. Животков Матвій м. Черкаси

8. Онуфер Андрій ФКТО “Тернопіль”

9. Ковальчук Андрій ФКТО “Тернопіль”

Клас картів “Comer micro”

1. Круглик Андрій Кононець-моторспорт, м.Київ

2. Сушко Марк Borsch Racing, м. Київ

3. Мироненко Фелікс ХОТШ ТОСУ-Лідер, м. Харків

4. Газа Ілля ФКТО “Тернопіль”